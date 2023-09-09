Лукашенко посетил финал конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2023"

Завершающим аккордом и венцом продолжительного марафона на звание главой красавицы Синеокой стало для 23-летней белорусской девушки Элеоноры Качаловской присвоение ей титула "Мисс Беларусь - 2023".

А всего в этом году за этот титул боролись 24 конкурсантки из всех областей страны и белорусской столицы. Девушкам, уточняет агентство БЕЛТА, предстояло не только продемонстрировать внешнюю красоту, но еще показать свой ум и таланты. Каждая из участниц уже прошла непростой отбор в своем регионе, но победа досталась лучшей.

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Элеоноре - 23 года, она работает менеджером в модельном агентстве в национальной школе красоты.

"Жизненный девиз - "Не проходи мимо". Именно так в доме героини "появился ее лучший друг, щенок по имени Тигр, которого она подобрала на улице", - говорилось в конкурсной визитке девушки.

Кстати, финальное шоу конкурса было организовано накануне вечером в столичном Дворце спорта. Посмотреть на яркое зрелище и, конечно, поддержать претенденток на корону из разных регионов страны прибыли тысячи человек. Среди зрителей был и глава государства Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Оценить достоинства претенденток было поручено компетентному жюри, в состав которого вошли главный балетмейстер Большого театра оперы и балета Игорь Колб, телеведущая Полина Шуба, руководитель национальной школы красоты Божена Еремич, белорусский автогонщик Сергей Вязович, первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов и директор представительства МТРК "Мир" Ольга Шпилевская.

За победу в конкурсе победительница конкурса получила в подарок денежный приз, ювелирное украшение, автомобиль и еще неожиданный подарок от Министерства информации - собрание сочинений Янки Купалы. Элеонора рассказала, что испытывает огромное чувство благодарности к своей стране, и адресовала слова признательности лично главе белорусского государства: "Александр Григорьевич, спасибо, что вы даете таким простым девушкам возможность очутиться в этой сказке". Она заверила, что будет гордо и честно нести титул в предстоящие два года.