Члены G20 продолжают обсуждение совместного заявление по итогам саммита

США работают над тем, чтобы включить в совместное заявление по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индии формулировки о России и Украине, но еще не уверены, что документ согласуют. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

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Диалог о содержании совместного коммюнике по итогам саммита продолжается, отметил он и указал на то, что в формате «большой семерки» сделать его гораздо проще ввиду того, что это объединение стран с «чрезвычайно схожими взглядами», а G7 — это разноплановая структура с большим расхождением взглядов, в том числе «на некоторые из международных проблем».

Включить в заявление формулировки, касающиеся специальной военной операции России на Украине, «будет труднее», поэтому они участники саммита работают «над этими проблемами», отметил он.