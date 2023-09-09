Си Цзиньпин выразил готовность укрепить стратегическое партнерство с КНДР

Пекин готов укреплять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество с Северной Кореей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера Китая Си Цзиньпина.

Он направил поздравительную телеграмму главе КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-летней годовщины основания Северной Кореи. Глава Китая заявил, что независимо от того, как меняется международная и региональная ситуация, отстаивание, укрепление и развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Пекином и Пхеньяном «всегда являлось непоколебимой позицией китайской партии и правительства».

По словам Си Цзиньпина, КНР готова работать с КНДР в целях укрепления стратегического взаимодействия, углубления делового сотрудничества, продвижения китайско-северокорейских отношений.

Отмечается, что дружба между двумя странами глубоко укоренилась в сердцах китайцев и северокорейцев. Глава Китая также выразил уверенность в том, что под руководством «товарища генерального секретаря и Трудовой партии Кореи» братский народ Северной Кореи достигнет новых высот в деле развития социализма.