Маск раскрыл военную уязвимость США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал медленные темпы производства вооружений в США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

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По его словам, это является главной военной уязвимостью Соединенных Штатов. Маск прокомментировал запись в соцсети оборонной компании Anduril Industries, которая призвала преобразовать военный потенциал страны и их союзников с помощью создания новой группы предприятий ВПК для «перезагрузки арсенала демократии».

Миллиардер считает, что создание каких-либо новых прототипов — легкая задача, при этом очень сложно наладить производство в стране.