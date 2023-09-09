Глава МИД Японии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник в японском правительстве.

Это первый визит министра на Украину с тех пор, как Россия начала в этой стране свою специальную военную операцию.

Отмечается, что на основании совместного заявления лидеров «Большой семерки» (G7) в июле, в котором они пообещали, что каждая страна «будет работать с Украиной над конкретными, двусторонними, долгосрочными обязательствами в области безопасности», Хаяси и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба согласятся разработать документ о двустороннем сотрудничестве.