Трамп уверен, что США ждет новая Великая депрессия из-за политики Байдена

"Факт в том, что мы, вероятно, идем к Великой депрессии. Я никогда не говорил этого публично. Я заявляю об этом в вашем штате", - подчеркнул республиканец. "Это ужасное заявление, и мне не хочется это говорить. Вопрос лишь в том, будет ли это в оставшиеся месяцы работы администрации Байдена", - добавил Трамп. "Если это произойдет, то пусть произойдет при Джо", - подчеркнул он.