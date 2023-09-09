В США захотели провести имитирующую конфликт на Тайване игру

Спецкомитет палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем проведет имитирующую конфликт на Тайване игру. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что игра запланирована на понедельник, 11 сентября. Делегацию конгрессменов возглавят председатель комитета Майк Галлахер и член палаты представителей Раджа Кришнамурти. По данным издания, в игре также примут участие представители инвестиционных банков и отставные высокопоставленные военные.

По словам собеседника издания, в ходе игры конгрессмены рассмотрят экономические последствия конфликта между Соединенными Штатами и КНР за Тайвань. Кроме того, конгрессмены попытаются узнать у представителей деловых кругов о рисках, которые связанны с движением капитала из США в Китая, а также об их позиции касательно вложений в КНР в случае возникновения политического кризиса.