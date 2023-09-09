Стала известна реакция украинцев на провал ВСУ
После небольшого оптимизма последних месяцев вера украинцев в победу Киева начала слабеть, сообщает Berliner Morgenpost.
На ее место пришел тревожный реализм. Большое опасение, которое неоднократно высказывалось в дискуссиях, состоит в том, что, если не будет стабильных и явно видимых успехов Вооруженных сил Украины, поддержка со стороны западных стран ослабнет.
«Вера в быструю победу тает», — пишет издание.
Кроме отсутствия продвижения на фронте на моральный дух населения влияет приближение холодного времени года. Граждане опасаются, что из-за ударов со стороны России им снова придется сидеть замой в темноте и замерзать. Украинское общество также не понимает «нерешительность» некоторых стран Запада относительно поставок вооружения, который запрашивали украинские власти.
Солдаты Украины, дислоцированные на востоке и юге, говорят о чрезвычайно кровавых и жестоких боях. В отличие от осени 2022 года, когда им удалось освободить значительные территории в Харьковской области и городе Херсоне, российские Вооруженные силы по-прежнему оказывают ожесточенное и организованное сопротивление. На севере, в районе Купянска, россияне постоянно оказывают сильное давление и проводят наступательные операции, говорится в статье.