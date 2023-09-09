Стала известна реакция украинцев на провал ВСУ

После небольшого оптимизма последних месяцев вера украинцев в победу Киева начала слабеть, сообщает Berliner Morgenpost.

На ее место пришел тревожный реализм. Большое опасение, которое неоднократно высказывалось в дискуссиях, состоит в том, что, если не будет стабильных и явно видимых успехов Вооруженных сил Украины, поддержка со стороны западных стран ослабнет.

«Вера в быструю победу тает», — пишет издание.

Кроме отсутствия продвижения на фронте на моральный дух населения влияет приближение холодного времени года. Граждане опасаются, что из-за ударов со стороны России им снова придется сидеть замой в темноте и замерзать. Украинское общество также не понимает «нерешительность» некоторых стран Запада относительно поставок вооружения, который запрашивали украинские власти.