Белый дом не подтвердил информацию о близости к решению дать Киеву ATACMS

В Белом доме не подтвердили заявления о том, что американская администрация склоняется к отправке Киеву дальнобойных ракет ATACMS, о которых просит Украина, сообщает РИА Новости.

Представитель Совета по национальной безопасности администрации Джо Байдена заявил, что не может подтвердить данную информацию.

Ранее ABC News со ссылкой на чиновников США сообщил, что Белый дом склоняется к отправке в бывшую советскую республику ракет ATACMS. По данным телеканала, решение будет принято в ближайшее время, но планы могут измениться до официального объявления об этом. В случае, если власти США решит отправлять эти ракеты, об этом будет объявлено в следующем пакете военной помощи Украине.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что обсудил поставки дальнобойных ракет и средств противовоздушной обороны.