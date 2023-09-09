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Белый дом не подтвердил информацию о близости к решению дать Киеву ATACMS

В Белом доме не подтвердили заявления о том, что американская администрация склоняется к отправке Киеву дальнобойных ракет ATACMS, о которых просит Украина, сообщает РИА Новости.

Белый дом не подтвердил информацию о близости к решению дать Киеву ATACMS
© РИА Новости

Представитель Совета по национальной безопасности администрации Джо Байдена заявил, что не может подтвердить данную информацию.

Ранее ABC News со ссылкой на чиновников США сообщил, что Белый дом склоняется к отправке в бывшую советскую республику ракет ATACMS. По данным телеканала, решение будет принято в ближайшее время, но планы могут измениться до официального объявления об этом. В случае, если власти США решит отправлять эти ракеты, об этом будет объявлено в следующем пакете военной помощи Украине.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что обсудил поставки дальнобойных ракет и средств противовоздушной обороны.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение в адрес Киева, станут законной целью для РФ. Внешнеполитическое ведомство отмечало, что страны Североатлантического альянса «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

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