Американских школьников научат «опасностям коммунизма»

Документ призван помочь родителям, гражданским институтам, американским образовательным сообществам, старшим средним школам, а также образовательным агентствам готовить учащихся в старших средних школах быть ответственными в гражданском отношении и осведомленными взрослыми. Инициатива принадлежит члену Палаты представителей Марии Эльвире Салазар.

В законопроекте говорится, что американских школьников предлагается учить тому, что коммунизм привел к гибели более 100 миллионов человек по всему миру. Учащихся будут знакомить с «пониманием опасностей коммунизма и схожих политических идеологий» и тем, что 1,5 миллиарда человек «все еще страдают при коммунизме».