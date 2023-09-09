Украинский политик разрешил обнародовать его переписку с Маском

Вице-премьер Украины Михаил Федоров официально разрешил обнародовать свою переписку с американским бизнесменом Илоном Маском. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

© Zamir Usmanov / Global Look Press

Ранее украинский политик и IT-предприниматель высказывал недовольство тем, что Маск допустил к публикации в своей биографии их личную переписку про Starlink. В ходе этого общения Федоров жаловался на ограничения Starlink в зоне боевых действий и просил основателя Space X восстановить их работу.