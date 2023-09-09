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Глава ФБР признал уязвимость перед лицом российской разведки

Несмотря на все старания, число российских разведчиков в США остается «слишком большим». Это признал директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

Глава ФБР признал уязвимость перед лицом российской разведки
© Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

«Влияние российской разведки - и под этим я подразумеваю российских офицеров разведки, все еще слишком велико в США. И это то, с чем мы постоянно сталкиваемся и пытаемся блокировать, предотвращать и разрушать всеми возможными способами», - приводит его слова The Hill.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о регулярных консультациях с коллегами из Центрального разведывательного управления США. С его слов, такие переговоры носят редкий, но регулярный характер и способствуют снижению международной напряженности и сокращения недопонимания между Москвой и Вашингтоном.

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