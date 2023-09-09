Глава ФБР признал уязвимость перед лицом российской разведки

«Влияние российской разведки - и под этим я подразумеваю российских офицеров разведки, все еще слишком велико в США. И это то, с чем мы постоянно сталкиваемся и пытаемся блокировать, предотвращать и разрушать всеми возможными способами», - приводит его слова The Hill.