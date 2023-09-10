Белый дом считает, что Киев продолжает нуждаться в доступе к Starlink

Администрация США считает, что украинская сторона должна в дальнейшем иметь доступ к спутниковой связи Starlink, Белый дом не готов комментировать сообщения о временном отключении данного сервиса для Киева американским предпринимателем Илоном Маском в 2022 году. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Журналисты попросили его прокомментировать публикации СМИ, в которых приводятся выдержки из биографии Маска, автором которой является писатель и журналист Уолтер Айзексон. Из фрагментов следует, что Маск осенью 2022 года не предоставил Киеву доступа к Starlink для атаки на Крым.

Как заявил в связи с этим Файнер, США считают, что "доступ к Starlink играет важную роль для украинцев в данном конфликте".

"Мы считаем, что у них и далее должен быть этот доступ", - отметил он. "<...> Я читал сообщения, касающиеся книги, я больше ничего не знаю о том, какую роль он [Маск] сыграл", - добавил Файнер.

Он беседовал с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена во время его следования во Вьетнам.

7 сентября телекомпания CNN со ссылкой на биографию Маска сообщила, что бизнесмен отключал Украине доступ к сервису Starlink для срыва тайной атаки ВСУ на флот РФ в Крыму.