Макрона освистали во время открытия чемпионата мира по регби

Президент Франции Эмманюэль Макрон был освистан зрителями во время церемонии открытия первого матча чемпионата мира по регби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию церемонии на телеканале TF1.

Инцидент произошёл на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже. Свист и недовольный гул зрителей поднялся сразу после того, как Макрон поднялся на трибуну. Помимо этого, схожая реакция на появление французского лидера наблюдалась в фан-зонах Марселя и Парижа.

Отмечается, что недовольство толпы прекратилось только после того, как Макрон призвал зрителей поддержать сборную Франции.