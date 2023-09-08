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Макрона освистали во время открытия чемпионата мира по регби

Президент Франции Эмманюэль Макрон был освистан зрителями во время церемонии открытия первого матча чемпионата мира по регби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию церемонии на телеканале TF1.

Макрона освистали во время открытия чемпионата мира по регби
© globallookpress.com

Инцидент произошёл на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже. Свист и недовольный гул зрителей поднялся сразу после того, как Макрон поднялся на трибуну. Помимо этого, схожая реакция на появление французского лидера наблюдалась в фан-зонах Марселя и Парижа.

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Отмечается, что недовольство толпы прекратилось только после того, как Макрон призвал зрителей поддержать сборную Франции.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за политику военной помощи Украине.

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