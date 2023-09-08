СМИ: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине

В итоговом заявлении G20 не готова только часть по Украине
В итоговом заявлении саммита G20 не готова только часть по геополитике, в которой речь идет в основном об Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское СМИ.
«Почти весь текст итогового заявления согласован, за исключением раздела, посвященного геополитике, в первую очередь касающегося вторжения России на Украину», — говорится в тексте.
Там отмечается, что Китай вероятно отказался от «первоначального неприятия формулировок по Украине и России».
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Бирический заявил, что Москва рассчитывает на упоминание расчетов в нацвалютах в итоговом заявлении саммита G20 в Индии, который пройдет 9-10 сентября.
Рамблер: главные новости