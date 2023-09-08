Макрона освистали болельщики на открытии чемпионата мира по регби

Тысячи болельщиков освистали президента Франции Эмманюэля Макрона во время его выступления на церемонии открытия чемпионата мира по регби.

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В пятницу на "Стад де Франс" состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по регби 2023 года. Все шло хорошо до выхода президента Франции Эмманюэля Макрона, который обратился с торжественной речью.

Как сообщает британское издание Express, тысячи болельщиков встретили главу Франции оглушительным свистом. Макрон даже немного растерялся перед началом выступления.

Лишь после его слов в поддержку сборной Франции, которая в стартовом матче турнира встречается с Новой Зеландией, болельщики начали скандировать "Вперед, синие".

А Макрон покидал чашу стадиона с "красным лицом", сообщает издание.