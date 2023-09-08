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Макрона освистали болельщики на открытии чемпионата мира по регби

Тысячи болельщиков освистали президента Франции Эмманюэля Макрона во время его выступления на церемонии открытия чемпионата мира по регби.

Макрона освистали болельщики на открытии чемпионата мира по регби
© Российская Газета

В пятницу на "Стад де Франс" состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по регби 2023 года. Все шло хорошо до выхода президента Франции Эмманюэля Макрона, который обратился с торжественной речью.

Как сообщает британское издание Express, тысячи болельщиков встретили главу Франции оглушительным свистом. Макрон даже немного растерялся перед началом выступления.

Лишь после его слов в поддержку сборной Франции, которая в стартовом матче турнира встречается с Новой Зеландией, болельщики начали скандировать "Вперед, синие".

А Макрон покидал чашу стадиона с "красным лицом", сообщает издание.

Чемпионат мира по регби пройдет с 8 сентября по 28 октября. В нем участвуют 20 национальных сборных.