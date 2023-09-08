Ким Кардашьян призвала Байдена защитить Армению от Азербайджана

Телезвезда Ким Кардашьян обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой защитить Армению от Азербайджана. Соответствующее заявление она сделала в совместной с продюсером Эриком Исраеляном статье в Rolling Stone.

«Мы армяне. Мы потомки переживших геноцид армян и не хотим говорить об еще одном геноциде в будущем», — написала Кардашьян.

Она напомнила, что с декабря Азербайджан заблокировал единственную дорогу между армянами Нагорного Карабаха и остальным миром, которые «в течение многих лет зависели от транспортировки по ней продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи».

По мнению телезвезды, конфликт на Украине сделал Азербайджан выгодной альтернативой России в плане поставок нефти, но в Баку эту ситуацию решили использовать в качестве оружия против армянского населения в Нагорном Карабахе. В связи с этим Кардашьян призвала власти США оказать давление на Азербайджан, чтобы он открыл Лачинский коридор без предварительных условий.