Маск переговорил с послом России до решения ограничить работу Starlink
Американский бизнесмен Илон Маск переговорил с российским послом в США Анатолием Антоновым до того, как принять решение ограничить работу Starlink в районе Крыма.
«После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», — сообщает Politico со ссылкой на биографию миллиардера.
Речь шла о 100-километровой зоне в районе крымского побережья.
По данным газеты, после этого власти Украины обращались к бизнесмену с просьбой включить Starlink, настаивая на необходимости использовать сеть для своих подводных дронов.
Ранее сообщалось, что Илон Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма и этим сорвал диверсию ВСУ.
Также Маск заявил, что система Starlink создавалась не для войны.