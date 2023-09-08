Маск переговорил с послом России до решения ограничить работу Starlink

«После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», — сообщает Politico со ссылкой на биографию миллиардера.