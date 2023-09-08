$98.20+0.35105.28+0.20

IL Fatto Quotidiano: НАТО начнет большую войну с Китаем, если победит на Украине

Обозреватель издания IL Fatto Quotidiano Пьеро Бевилаква утверждает, что Китай станет следующей военной целью для НАТО, если альянс добьется успеха на Украине.

IL Fatto Quotidiano: НАТО начнет большую войну с Китаем, если победит на Украине
© РИА Новости

По его мнению, после победы Украины мира не будет, начнется новая более масштабная битва против Китая, а также против десятков других стран, которые ищут собственный путь.

Он считает, что поражение Запада является необходимым условием, чтобы прекратились войны. В таком случае Евросоюз обретет самостоятельность, а также вспомнит об амбициозном проекте мирного сосуществования, о совместном управлении международными отношениями, ради которого он и был создан.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина никогда не была столь же близка к вступлению в НАТО, как сейчас.

По словам руководителя организации, еще во время июльского саммита в Вильнюсе были приняты конкретные решения по вопросу присоединения Украины к НАТО.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости