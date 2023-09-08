В Турции оценили шансы Армении на вступление в НАТО
Шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки из-за возможного вето Турции и ряда других стран. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил бывший представитель Турции в альянсе Онур Оймен.
По его словам, чтобы стать частью НАТО Армении придется провести много изменений.
«На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня альянса войти не может», — добавил Оймен.
Также дипломат указал, что принятие нового члена в НАТО должно быть одобрено всеми странами, которые уже входят в него.
«В случае, если ряд стран используют право вето, Армения не будет принята в альянс», — добавил Оймен.
При этом он подчеркнул, что позиция Турции по некоторым моментам всем итак известна. В связи с этим дипломат оценил шансы на принятие Армении в НАТО как «крайне низкие».