МАГАТЭ не зафиксировал превышения нормы трития в океане после сброса воды с "Фукусимы-1"

В начале сентября TEPCO сообщила, что ее специалисты впервые зафиксировали тритий в океане в районе сбросы воды с АЭС "Фукусима-1", который произошел 24 августа. В пробах воды, взятых 31 августа, у места сброса был выявлен тритий в объеме 10 беккерелей на литр - это в 6 тыс. раз меньше допустимой нормы (60 тыс. беккерелей на литр), установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Это также в 1 050 раз меньше допустимой нормы, установленной ВОЗ для питьевой воды (10,5 тыс. беккерелей на литр). В своем плане по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" японская сторона обещает, что уровень трития в ней не будет превышать 1,5 тыс. беккерелей на литр.