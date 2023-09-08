Пелоси объявила о намерении переизбраться в конгресс
Бывшая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о планах переизбираться в конгресс. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Наша страна нуждается в том, чтобы Америка показала, что наш флаг все еще на месте со свободой и справедливостью для всех. Поэтому я претендую на переизбрание и с уважением прошу вашей поддержки», — сказала Пелоси.
Напомним, что выборы в конгресс в США пройдут в 2024 году. Пелоси на данный момент 83 года.
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