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Пелоси объявила о намерении переизбраться в конгресс

Бывшая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о планах переизбираться в конгресс. Об этом сообщает «РИА Новости».

Пелоси объявила о намерении переизбраться в конгресс
© globallookpress.com

«Наша страна нуждается в том, чтобы Америка показала, что наш флаг все еще на месте со свободой и справедливостью для всех. Поэтому я претендую на переизбрание и с уважением прошу вашей поддержки», — сказала Пелоси.

Напомним, что выборы в конгресс в США пройдут в 2024 году. Пелоси на данный момент 83 года.

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