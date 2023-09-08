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НАТО осудило проведение выборов в новых регионах России

Пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт заявил, что альянс осуждает проведение выборов в новых регионах России. Об этом он высказался в соцсети X (ранее Twitter).

НАТО осудило проведение выборов в новых регионах России
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«НАТО осуждает проведение Россией так называемых “выборов” на оккупированных частях Украины. Они фиктивны, незаконны и являются еще одним нарушением международного права», — написал он.

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Ранее в ООН выразили обеспокоенность выборами в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Помощник генерального секретаря организации Мирослав Енча посчитал, что эти выборы не имеют юридической значимости.

Выборы в новых регионах, как и во множестве других субъектах России, проходят с 8 по 10 сентября.

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