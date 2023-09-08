Генсек ООН захотел обсудить зерновую сделку на саммите G20 и Генассамблее

«Очевидно, что как на саммите G20, так и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН позднее в этом месяце генеральный секретарь намеревается, как всегда это и делает, попытаться продвинуться в вопросе Черноморской инициативы и в целом по направлению обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России», — сказал он.