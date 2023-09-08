Белый дом: Индия разочарована отсутствием лидеров РФ и КНР на саммите G20

"Скажу, что наши индийские партнеры испытывают глубокое разочарование в связи с тем, что их (Путина и Си Цзиньпина - прим. ТАСС) здесь нет, и благодарность за то, что мы здесь", - сказал он, добавив, что США намерены использовать саммит "двадцатки" в качестве возможности для укрепления отношений с остальными членами группы.