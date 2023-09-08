Чиновников богатого пригорода в США пристыдили за «симуляцию бедности»

Муниципальные чиновники богатого пригорода Иллинойса подверглись критике со стороны местных жителей за намерение провести акцию «симуляции бедности». Об этом сообщает Business Insider (BI).

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Мероприятие продолжительностью 2,5 часа изначально должно было состояться 9 сентября в бывшем загородном клубе Highland Park, который местные власти перепрофилировали в 1990-х годах в центр для пожилых людей, городской парк и место проведения частных мероприятий. Объект расположен в престижном одноименном городе, пользующемся популярностью у известных спортсменов и музыкантов.

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По задумке авторов, акция должна была привлечь внимание общественности к проблеме социального неравенства, образования и улучшения качества местной системы здравоохранения.

«Все желающие почувствуют, на что похож "месяц" в бедности», — говорилось в анонсе.

В мероприятии предполагалось участие около 100 человек.

Организаторы хотели предложить желающим представить себя в жизненной ситуации, где им придется сделать «трудный выбор, последствия которого могут негативно повлиять на их семьи». Однако далеко не все пользователи социальных сетей отнеслись с пониманием к «симуляции бедности».

Так, владелец одного из аккаунтов усомнился в реалистичности подобной акции и назвал ее «полным промахом».

«Ничто в том, чтобы провести несколько часов в загородном клубе, не имитирует жизнь в бедности», — написал он в комментариях к посту.

Другой пользователь счел подобную акцию «абсолютным позором». В итоге после недовольства граждан в соцсетях муниципалитет принял решение отказаться от проведения акции в поддержку бедных слоев населения.