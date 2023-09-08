Украина выступила против ослабления антироссийских санкций ради зерновой сделки

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не готов снизить санкционное давление на РФ ради возобновления зерновой сделки. Об этом он написал в социальных сетях.

«Позиция украинской стороны остается неизменной: ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа», — написал он.

По его словам, международное сообщество должно работать над тем, чтобы Россия вернулась к выполнению своих обязательств.

Он добавил, что Украина готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности в страны Африки и Азии.