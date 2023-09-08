МАГАТЭ заявило о сокращении персонала на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что получило уведомление о временном сокращении численности своих сотрудников на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за риска увеличения военной активности в регионе. Об этом пишет ТАСС.

«Команда экспертов МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС приняла решение временно сократить численность персонала на объекте до минимального уровня в течение ближайших нескольких дней, опасаясь роста риска военных действий в регионе», — сказано в заявлении МАГАТЭ.

Уточняется, что сотрудники агентства неоднократно слышали звуки взрывов в районе атомной электростанции за последнюю неделю. При этом как отмечается, ЗАЭС не пострадала.