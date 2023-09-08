ООН не просит снимать санкции с России ради зерновой сделки

"Интерпретация информации в статье [в немецкой газете] Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно. Еще год назад генеральный секретарь ООН начал прилагать усилия по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки. Он говорил об этом открыто много раз", - сказал Хак.