Британия патрулирует украинские суда с зерном в Черном море с воздуха

Великобритания патрулирует украинские суда с зерном в Черном море с воздуха. Об этом пишет The Telegraph.

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Уточняется, что патрули были усилены после прекращения зерновой сделки Россией 17 июля. Их целью называют предотвращение атаки на гражданские суда.

До этого глава парламента Крыма Константинов призвал перекрыть доступ судов в порты Украины.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.