Моди прокомментировал встречу с Байденом на G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал очень продуктивной встречу с президентом США Джо Байденом , который прибыл на саммит G20 в Нью-Дели . Об этом сообщает «РИА Новости».

«Наша встреча была очень продуктивной», — сказал Моди.

По его словам, он обсудил с Байденом множество тем, которые «будут способствовать развитию экономических и человеческих связей между Индией и США».