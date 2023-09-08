Моди прокомментировал встречу с Байденом на G20

Моди назвал продуктивной встречу с Байденом на G20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал очень продуктивной встречу с президентом США Джо Байденом, который прибыл на саммит G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Наша встреча была очень продуктивной», — сказал Моди.
По его словам, он обсудил с Байденом множество тем, которые «будут способствовать развитию экономических и человеческих связей между Индией и США».
«Дружба между нашими странами будет продолжать играть важную роль в содействии глобальному благу», — добавил Моди.
Напомним, что саммит G20 пройдет в Нью-дели 9-10 сентября.
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