Венгрия выразила обеспокоенность отправкой США оружия на Украину

Венгрия обеспокоена отправкой США Украине новых партий оружия, от которого страдают мирные жители. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи в Будапеште с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом, передает ТАСС .

Ранее глава МИД Венгрии призвал немедленно начать переговоры по Украине, отметив, что отказ от переговоров сегодня лишь ухудшает условия мира в будущем. Кроме того, он отметил важность открытых каналов связи между Европой и Россией, а также украинского урегулирования. Помимо этого, он указал на роль ОБСЕ в поддержании диалога.