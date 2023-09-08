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В Белоруссии назвали цинизмом комментарии Запада об ограничении обмена паспортов

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз назвал верхом цинизма комментарии Запада по поводу ограничения обмена паспортов республики за границей. Его слова приводятся на официальном сайте МИД Белоруссии.

В Белоруссии назвали цинизмом комментарии Запада об ограничении обмена паспортов
© РИА Новости

По его словам, США являются одним из мировых лидеров по ограничению прав собственных граждан. Белорусский дипломат напомнил о слежке за гражданами, беспочвенных арестах, санкционированных пытках, проводимых американскими властями.

«Так что заявления Госдепа и Европейской службы внешних действий о беспокойстве за белорусских граждан — это верх цинизма. Но если они хотят об этом поговорить, то мы всегда готовы. Однако лишь к взаимоуважительному диалогу. А вот читать лекции — это не к нам, не к независимой Беларуси», — сказал Глаз.

Накануне стало известно, что белорусские дипломатические миссии перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, которые проживают за границей. Теперь это можно сделать только в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства.

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