В Белоруссии назвали цинизмом комментарии Запада об ограничении обмена паспортов

«Так что заявления Госдепа и Европейской службы внешних действий о беспокойстве за белорусских граждан — это верх цинизма. Но если они хотят об этом поговорить, то мы всегда готовы. Однако лишь к взаимоуважительному диалогу. А вот читать лекции — это не к нам, не к независимой Беларуси», — сказал Глаз.