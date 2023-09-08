Немецкого разведчика обвинили в работе на Россию

Немецкого разведчика и его знакомого обвинили в работе на Россию и предъявили им подозрение в государственной измене. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на прокуратуру.

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Офицер разведки Карстен Л. и его знакомый Артур Э. были арестованы в декабре 2022 года и январе 2023 года соответственно. Прокуратура утверждает, что они контактировали с российским бизнесменом, который проживал в Германии.

Последний, как утверждается, контактировал с российскими спецслужбами. Карстен передал ему через Артура документы, которые касались технического сбора информации. В качестве благодарности Карстен и Артур якобы получили от бизнесмена 850 тысяч евро.

Карстену и Артуру в берлинском суде предъявлено обвинение в «совместном совершении особо тяжкой государственной измены», поскольку переданные документы якобы относятся к государственной тайне.