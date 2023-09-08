Зеленский признал замедление темпов боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темпы боевых действий и поставки иностранного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) замедляются. Его слова опубликованы на сайте главы государства.

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«Замедляется война. Это есть, мы это признаем», — заявил он.

По его словам, «усложняются и замедляются все процессы»: от введения антироссийских санкций до поставок оружия Киеву.

Он отметил, что для ускорения контрнаступления Киеву необходимо больше техники стран Запада, включая истребители.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев заверил, что национальная военная помощь Украине будет продолжаться для того, чтобы предоставить республике все необходимое для контрнаступления. Он также пообещал, что США будут работать вместе с союзниками, «чтобы обновить сильную экономику» на Украине и помочь республике поддерживать сильный оборонный потенциал.