В Австрии прокомментировали выдачу уклонистов Украине

В Минюсте Австрии заявили, что страна не обязана выдавать Украине уклонистов, так как преступления против установленного порядка несения воинской службы не считаются основанием для выдачи в рамках Европейской конвенции о выдаче. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в 4-й статье документа говорится о том, что выдача в связи с воинскими преступлениями, то есть преступлениями против порядка несения воинской службы, которые «не являются преступлениями в соответствии с обычным уголовным правом», исключается из сферы применения Конвенции.

В Минюсте подчеркнули, что исходя из этого, австрийские судьи будут использовать данное основание для отказа в выдаче.