Вучич наглядно продемонстрировал грядущее снижение цен на продукты в Сербии

«Здесь продукция, которая будет обозначена логотипом "Лучшая цена", со следующей среды увидите это почти во всех наших торговых сетях. Здесь 20 основных наименований. Мы подготовили и статистику цен по региону из-за обилия лжи, что у нас самые высокие цены, а у нас цена хлеба убедительно ниже, чем во всей Европе и ни у кого в регионе нет даже близко такой», — сказал Вучич.