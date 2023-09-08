Вучич наглядно продемонстрировал грядущее снижение цен на продукты в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич наглядно продемонстрировал гражданам страны грядущее снижение цен на продукты, показав реальную потребительскую корзину. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, о будущих изменениях Вучич рассказал гражданам Сербии во время своего обращения 8 сентября. В частности, он сообщил о готовящихся мерах помощи жителям страны и попросил главу Минторга Томислава Момировича принести ему потребительскую корзину, которую поставили на стол.
«Здесь продукция, которая будет обозначена логотипом "Лучшая цена", со следующей среды увидите это почти во всех наших торговых сетях. Здесь 20 основных наименований. Мы подготовили и статистику цен по региону из-за обилия лжи, что у нас самые высокие цены, а у нас цена хлеба убедительно ниже, чем во всей Европе и ни у кого в регионе нет даже близко такой», — сказал Вучич.
По его словам, с 13 сентября стоимость колбасы из мяса цыплят снизится с 399 динаров (около 3,4 евро за килограмм) до 259 динаров (около 2,2 евро за килограмм). Также из корзины он достал йогурт, картошку, макароны, молоко, сок и кофе. Говоря о принятых мерах, Вучич подчеркнул, что не считает это смешным и, снижая цены на продукты, власти страны заботятся о людях.
Ранее в Сербии раскрыли статистику потребительских цен, которые за полгода выросли на 6%.