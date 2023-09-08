Польша предъявила ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава планирует запретить ввоз украинского зерна, даже если это решение не поддержат страны Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сказал ясно еще в июле после бесед с четырьмя другими странами, которые граничат с Украиной: мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза», – заявил он.

Моравецкий также добавил, что если Еврокомиссия не введёт запрет на ввоз украинского зерна на территорию Евросоюза, Польша сделает это самостоятельно.

«Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», – добавил он.

При этом премьер-министр Польши подчеркнул, что Варшава не против транзита зерна из Украины через свою территорию.

«Мы говорим "да" экспорту через территорию Польши, мы говорим "да" транзиту через территорию Польши, мы говорим "нет" дестабилизации польского сельскохозяйственного рынка», – подытожил Моравецкий.