$98.20+0.35105.28+0.20

Президент Сербии отказался вывесить флаг ЛГБТ

Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что отрицательно ответил на запрос с просьбой вывесить флаг ЛГБТ в поддержку представителей сообщества, которые проведут шествие в центре Белграда 9 сентября.

Президент Сербии отказался вывесить флаг ЛГБТ
© globallookpress.com

"Я получил запрос, в соответствии с которым мне следует завтра вывесить флаг ЛГБТ, - указал Вучич в ходе своей пресс-конференции. - Я не буду ничего вывешивать".

Вучич заявил, что не подпишет законы об однополых браках

"Я никогда ничего не делал в нарушение их прав, но флаг я вывешивать не буду", - подчеркнул сербский лидер, заключив, что "государство - это слишком серьезная вещь".

В столице Сербии с 4 по 10 сентября проходят мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества, в том числе 9 сентября состоится шествие по городу.

Ранее Вучич заявлял о том, что Сербия развивает традиционные ценности и он не одобрит ни одного нормативного акта в поддержку ЛГБТ-сообщества, пока занимает пост главы государства.

7