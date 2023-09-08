Президент Сербии отказался вывесить флаг ЛГБТ
Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что отрицательно ответил на запрос с просьбой вывесить флаг ЛГБТ в поддержку представителей сообщества, которые проведут шествие в центре Белграда 9 сентября.
"Я получил запрос, в соответствии с которым мне следует завтра вывесить флаг ЛГБТ, - указал Вучич в ходе своей пресс-конференции. - Я не буду ничего вывешивать".
"Я никогда ничего не делал в нарушение их прав, но флаг я вывешивать не буду", - подчеркнул сербский лидер, заключив, что "государство - это слишком серьезная вещь".
В столице Сербии с 4 по 10 сентября проходят мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества, в том числе 9 сентября состоится шествие по городу.
Ранее Вучич заявлял о том, что Сербия развивает традиционные ценности и он не одобрит ни одного нормативного акта в поддержку ЛГБТ-сообщества, пока занимает пост главы государства.