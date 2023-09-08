Умер бывший креативный директор Dior Марк Боан

В возрасте 97 лет умер французский модельер и бывший креативный директор модного дома Christian Dior Марк Боан. Об этом сообщило издание Le Figaro.

Боан скончался 6 сентября, его похоронят 13 сентября на кладбище в комунне Шатийон-сюр-Сен. Там он жил с 1990-х годов.

В период с 1961-го по 1989 год модельер занимал должность креативного директора Christian Dior. В числе его клиентов значатся многие знаменитости, в частности писательница и драматург Франсуаза Саган, американская актриса и супруга князя Монако Ренье III Грейс Келли и многие другие. Боан родился 22 августа 1926 года в пригороде Парижа.

Первая коллекция модельера была создана в 1953-м. В 1957 году он познакомился с Кристианом Диором. Именно он предложил ему место в студии у своего первого помощника Ива Сен-Лорана.

После смерти Диора Боан стал главой лондонского отделения Christian Dior.