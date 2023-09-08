Разоблачительницу фейков поймали на лжи в резюме о работе в России

Корреспондента BBC по теме дезинформации Марианну Спринг поймали на дезинформации по поводу ее работы в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет New European.

По данным издания, Спринг в 2018 году искала работу стрингером в Москве для Coda Story и в своем резюме, направленном главному редактору, сообщила, что работала вместе с другим корреспондентом BBC Сарой Рейнсфор над освещением чемпионата мира по футболу.

Однако выяснилось, что это ложь, и Марианна Спринг всего лишь несколько раз встречалась с Сарой Рейнсфор, но не работала вместе с ней. В итоге шеф-редактор Coda Story Наталья Антелавы обвинила корреспондента в дезинформации, отметив, что не видит оправданий такому поведению.

«Говорить мне, что вы блестящий репортер, который проявляет порядочность и честность, в то время как вы буквально продемонстрировали противоположное, было ужасной идеей», - заметила Антелава в ответном письме, отказав Спринг в трудоустройстве.

В свою очередь Марианна Спринг извинилась, подчеркнув, что «все остальное в ее резюме — чистая правда».

Издание отметило, что Спринг «усвоила урок» и теперь возглавляет борьбу с дезинформацией на национальном телерадиовещании и «заявляет о необходимости абсолютной честности».