Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сможет продолжить инициативы, созданные его предшественником Алексеем Резниковым. Об этом экс-министр написал в статье для британской газеты Tne Guardian.

© Lenta.ru

«Рустем Умеров — компетентный и профессиональный человек, способный продолжить начатые нами инициативы», — написал Резников.

Ранее обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Омюр Челикденмез заявил, что Умеров передавал американской разведке информацию, связанную с конфликтом на Украине, а также использует в личных целях часть средств, которые получает от США.