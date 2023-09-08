Резников высказался о новом министре обороны Украины

Резников назвал профессионалом нового министра обороны Украины Умерова
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сможет продолжить инициативы, созданные его предшественником Алексеем Резниковым. Об этом экс-министр написал в статье для британской газеты Tne Guardian.
«Рустем Умеров — компетентный и профессиональный человек, способный продолжить начатые нами инициативы», — написал Резников.
Ранее обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Омюр Челикденмез заявил, что Умеров передавал американской разведке информацию, связанную с конфликтом на Украине, а также использует в личных целях часть средств, которые получает от США.
После обретения новой должности Умеров пообещал сделать все возможное и невозможное для победы Киева в военном конфликте.
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