В ФРГ заявили о рекордном числе беженцев с 1950-х годов

Число беженцев в Германии по состоянию на конец июня достигло порядка 3,26 млн человек, что на 111 тыс. больше по сравнению с концом 2022 года. Об этом пишет газета Neue Osnabruecker Zeitung со ссылкой на данные МВД ФРГ, предоставленные в ответ на запрос депутата Бундестага от Левой партии Клары Бюнгер.

По данным Левой партии, речь идет о самом высоком показателе с 1950-х годов. В нем, как указывает издание, учтены беженцы, в том числе от военных конфликтов, соискатели убежища и люди, которым отказали в предоставлении убежища, но разрешили на некоторое время остаться в стране, поскольку их высылка невозможна по гуманитарным причинам. Многие из них живут в ФРГ уже несколько лет.