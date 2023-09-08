На Украине захотели наказывать за оскорбление военных

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский предложил ввести наказания за оскорбление военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

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В зарегистрированном законопроекте предлагается наказывать оскорбивших штрафом в размере от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи гривен (от 9 тысяч до 13,5 тысячи рублей), общественными работами или арестом.

«В знак благодарности (...) украинское общество, в том числе государственные институции всех уровней, все граждане должны уважительно относиться к своим защитникам и героям, проявлять благодарность, уважение и заботиться о всех их жизненных проблемах», — мотивировал необходимость принятия закона Вениславский.