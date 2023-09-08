В Казахстане рассказали о призывах филиала ИГ к войне с Россией

Главари террористической группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), филиала международной группировки «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в РФ), регулярно призывают к войне с Россией и другими государствами. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Наибольшую угрозу представляет усиливающийся потенциал филиала международной террористической организации "Исламское государство*" - "Вилаят Хорасан*". По различным оценкам, их численность за это время возросла с 500 до 6000 более подготовленных террористов», — заявил зампредседателя КНБ Казахстана Руслан Сейсембаев.

По его словам, террористы призывают к джихаду не только против России, но и против США, Китая и Пакистана.