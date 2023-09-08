Боррель отреагировал на заявления о «грузинском фронте» ЕС против России

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал ложными утверждения, что Евросоюз хочет открыть в Грузии «второй фронт против России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Борреля.

«Тут нечего говорить. Это пропаганда и дезинформация», - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он призвал не верить этим утверждениям и заявил, что их распространяют, «чтобы отравить атмосферу».

Грузинский бригадный генерал Тристан Цителашвили ранее заявил, что США и ЕС активизировали усилия, чтобы открыть против России второй фронт под предлогом сохранения целостности Грузии.