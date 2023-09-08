Боррель отреагировал на заявления о «грузинском фронте» ЕС против России

Боррель назвал пропагандой заявления о «грузинском фронте» ЕС против России
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал ложными утверждения, что Евросоюз хочет открыть в Грузии «второй фронт против России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Борреля.
«Тут нечего говорить. Это пропаганда и дезинформация», - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Он призвал не верить этим утверждениям и заявил, что их распространяют, «чтобы отравить атмосферу».
Грузинский бригадный генерал Тристан Цителашвили ранее заявил, что США и ЕС активизировали усилия, чтобы открыть против России второй фронт под предлогом сохранения целостности Грузии.
По мнению Цителашвили, американские и европейские власти хотят начать против России еще одну военную операцию с территории Грузии. Однако руководство Грузии делает все для того, чтобы конфликтов в Абхазии и Южной Осетии не произошло, подчеркнул военный.