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Боррель назвал пропагандой заявления о «грузинском фронте» ЕС против России

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал ложными утверждения, что Евросоюз хочет открыть в Грузии «второй фронт против России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Борреля.

Боррель отреагировал на заявления о «грузинском фронте» ЕС против России
© globallookpress.com

«Тут нечего говорить. Это пропаганда и дезинформация», - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он призвал не верить этим утверждениям и заявил, что их распространяют, «чтобы отравить атмосферу».

Грузинский бригадный генерал Тристан Цителашвили ранее заявил, что США и ЕС активизировали усилия, чтобы открыть против России второй фронт под предлогом сохранения целостности Грузии.

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По мнению Цителашвили, американские и европейские власти хотят начать против России еще одну военную операцию с территории Грузии. Однако руководство Грузии делает все для того, чтобы конфликтов в Абхазии и Южной Осетии не произошло, подчеркнул военный.

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