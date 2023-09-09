Африканский союз по итогам саммита G20 войдет в состав объединения

Африканский союз (АС) по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели станет полноценным членом объединения. Об этом говорится в проекте итоговой декларации саммита.

"Мы приветствуем Африканский союз в качестве постоянного члена G20 и твердо верим, что включение Африканского союза в G20 внесет значительный вклад в решение глобальных проблем нашего времени", - приводит выдержку из документа агентство Рейтер.

Ранее шерпа Индии в G20 Амитабх Кант заявил журналистам, что обсуждение на саммите вопроса присоединения АС к G20 будет формальностью. Индийский премьер-министр Нарендра Моди направлял в июне письмо всем лидерам "двадцатки" с этим предложением, и все они поддержали его.

При этом согласование текста декларации все еще продолжается.