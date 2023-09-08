Cоветник главы офиса Зеленского назвал ООН фиктивной организацией

Cоветник главы офиса Зеленского Подоляк назвал ООН фиктивной организацией
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире украинского «24 канала» назвал ООН фиктивной организацией и заявил, что в Киеве от неё не ждут изменения позиции по ситуации на Украине.
«Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы, финансировать работу такой комиссии, которую возглавляет, например, субъект Эрик Месе», — цитирует слова Подоляка РИА Новости.
Также он заявил, что украинский лидер Зеленский использует международные организации для привлечения внимания к конфликту на Украине.
«Нет смысла говорить об ООН или о каких-либо других международных организациях. Их не существует...» — заявил Подоляк.
Ранее Организация Объединённых Наций не обнаружила проявлений геноцида на Украине.
В декабре прошлого года канадская журналистка Ева Барлет заявила, что Украина подвергает русскоязычное население Донбасса геноциду.