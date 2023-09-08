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Cоветник главы офиса Зеленского Подоляк назвал ООН фиктивной организацией

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире украинского «24 канала» назвал ООН фиктивной организацией и заявил, что в Киеве от неё не ждут изменения позиции по ситуации на Украине.

Cоветник главы офиса Зеленского назвал ООН фиктивной организацией
© globallookpress.com

«Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы, финансировать работу такой комиссии, которую возглавляет, например, субъект Эрик Месе», — цитирует слова Подоляка РИА Новости.

Также он заявил, что украинский лидер Зеленский использует международные организации для привлечения внимания к конфликту на Украине.

«Нет смысла говорить об ООН или о каких-либо других международных организациях. Их не существует...» — заявил Подоляк.

Ранее Организация Объединённых Наций не обнаружила проявлений геноцида на Украине.

В декабре прошлого года канадская журналистка Ева Барлет заявила, что Украина подвергает русскоязычное население Донбасса геноциду.

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