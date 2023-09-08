В МИД Украины заявили, что власти страны не признают выборы, которые пройдут в сентябре в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается на сайте министерства.

В МИД заявили, что выборы «нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины и нормы международного права, в частности Устав ООН».

Украинские власти призвали международных партнеров осудить выборы и не признавать легитимность ни одной из администраций, которые будут созданы по итогам голосования.

Также в МИД Украины призвали ввести новые санкции против организаторов выборов.