Украина заявила о непризнании выборов в Крыму и новых регионах РФ
В МИД Украины заявили, что власти страны не признают выборы, которые пройдут в сентябре в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается на сайте министерства.
В МИД заявили, что выборы «нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины и нормы международного права, в частности Устав ООН».
Украинские власти призвали международных партнеров осудить выборы и не признавать легитимность ни одной из администраций, которые будут созданы по итогам голосования.
Также в МИД Украины призвали ввести новые санкции против организаторов выборов.
С 8 по 10 сентября 2023 года в России в рамках единого дня голосования проходят региональные и местные выборы. Замещены будут более 33 тысяч мандатов и выборных должностей в 85 регионах.