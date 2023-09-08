Рейтинг одобрения Байдена установил годовой антирекорд

Новый опрос CNN показал, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 39 процентов (61 процент опрошенных американцев не одобряют его работу). Байден сталкивается с препятствиями на пути к переизбранию, связанными с опасениями по поводу его возраста и снижением доверия среди избирателей-демократов, отмечает телеканал.

39 процентов - самый низкий рейтинг одобрения Байдена, зафиксированный 2023 году. В январе показатель составлял 45 процентов, а в июле - 41 процент.

58 процентов респондентов говорят, что политика Байдена ухудшила экономическую ситуацию в США. Это на восемь процентных пунктов больше, чем прошлой осенью. Семьдесят процентов считают, что дела в стране в целом идут плохо.

Менее половины американцев (45 процентов) говорят, что Байден заботится о таких людях, как они, и только 33 процента описывают его как человека, которым они гордятся на посту президента.

Рекордно низкая доля американцев считает, что Байден внушает доверие (28 процентов).

Примерно три четверти американцев серьезно обеспокоены тем, что возраст Байдена может негативно повлиять на его физические и умственные способности (73 процента), а также на его способность проработать еще один полный срок (76 процентов). Еще 68 процентов серьезно обеспокоены его способностью понимать проблемы новых поколений.

В CNN подсчитали, что в потенциальном матче-реванше между Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом, который с большим отрывом лидирует на праймериз Республиканской партии, нет явного лидера. Проценты их поддержки составляют 46 и 47.

При этом почти половина зарегистрированных избирателей (46 процентов) говорит, что любой кандидат в президенты от республиканцев был бы лучшим выбором в 2024 году, чем Байден.